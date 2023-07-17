بعمر 20 عاما، يشق ألكاراز طريقه بوضوح، نحو عهد من الهيمنة على اللعبة، مع اقتراب الأسطورتين رافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش، من سن الاعتزال.

الشاب الإسباني أصبح أول لاعب من مواليد الألفية الجديدة، يحقق لقب "غراند سلام"، بعد لقبيه في أميركا المفتوحة للتنس 2022، وبطولة ويمبلدون 2023 الآن.

شعبية ألكاراز تتزايد، وبدأت الأسئلة حول حياته تأتي من كل اتجاه، هنا سنجيب عن أبرزها:

كيف دخل رياضة التنس؟

دخول ألكاراز رياضة التنس كان بفضل والده، كارلوس ألكاراز غونزاليس، الذي كان يملك ناد للتنس في قرية إل بالمر الصغيرة بمقاطعة مورسيا، في الجنوب الشرقي لإسبانيا.

مدربه نجم تنس سابق

مدربه هو نجم التنس الإسباني السابق، خوان كارلوس فيريرو، الذي سبق أن حقق بطولة "رولان غاروس" عام 2003، ووصل لنهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بنفس العام.

فيريرو كان المصنف الأول عالميا عام 2003، قبل "ثورة روجيه فيدرر" في الأعوام اللاحقة.

رخصة قيادة

حصل ألكاراز على رخصة القيادة في فبراير 2022، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما.

القيلولة

يعشق ألكاراز "قيلولة" بعد الظهيرة، وفقا لصحيفة "ماركا".

الشطرنج والغولف

يهم ابن مقاطعة مورسيا على لعب الشطرنج لتنشيط دماغه، كما يحب لعب الغولف في وقت الفراغ.

السوشي

يعشق ألكاراز تناول "السوشي"، وهي وجبته الأساسية قبل المباريات.

سفير رولكس الجديد

اختارته شركة رولكس للساعات الفاخرة سفيرا لها، وخليفة لروجيه فيدرر.

عاشق "الملكي"

يشجع ألكاراز نادي ريال مدريد الإسباني، ويحلم بانضمام كيليان مبابي للفريق، وفقا لمصادر إسبانية.