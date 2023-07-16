وفي وقت من أوقات الشوط الثاني من اللقاء، كانت النتيجة تشير إلى تقدم الصين 44-12، إلا أن المصريات نجحن في قلب الطاولة بالشوطين الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر خسر لقاءه الأول أمام التشيك ثم فاز في ثاني مبارياته على الصين، بمونديال السلة للآنسات المقام في إسبانيا.

وتختتم آنسات مصر مباريات دور المجموعات، الثلاثاء، بمباراة صعبة أمام كندا التي تتصدر المجموعة.

وتتأهل جميع المنتخبات المشاركة في دور المجموعات إلى دور الـ16، الذي يقام وفقا لترتيب كل منتخب وبنظام خروج المهزوم، حتى الوصول إلى النهائي.