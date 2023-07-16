وقال الرئيس الفخري للنادي البافاري أولي هونيس للصحفيين، السبت، على هامش معسكر تدريبي للفريق في بافاريا، إن كين "أوضح في جميع المحادثات وبوضوح شديد أن قراره قد اتخذ بالانضمام إلى بطل ألمانيا هذا الصيف، وإذا تمسك بقراره سنحصل على خدماته وتوتنهام سيتخلى عنه".

وأضاف هونيس أن كين، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثلاثين في 28 يوليو الجاري، يريد خوض مسابقة دولية، و"توتنهام غير مؤهل الموسم المقبل لإحدى البطولات الأوروبية على عكس نادينا".

وتابع أن المهاجم الإنجليزي "لديه الآن فرصة للعب مع أحد أفضل الأندية في أوروبا".

ويلعب هونيس دورا رئيسيا في اتخاذ القرارات في نادي بايرن ميونيخ، منذ إقالة رئيس مجلس إدارته أوليفر كان والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش، في نهاية الموسم الماضي بسبب النتائج التي اعتبرت مخيبة للآمال.

واعترف هونيس بأن المفاوضات بشأن انتقال محتمل لكين، المرتبط بعقد مع توتنهام حتى عام 2024، مع رئيس توتنهام دانيال ليفي، لم تكن سهلة.

وأوضح هونيس أن ليفي "ذكي، وعلينا أولا نقله إلى مرحلة حيث سيحدد مبلغا للصفقة".

وأردف قائلا: "إنه يحاول ربح الوقت. إنه محترف محنك وأنا أقدره كثيرا، لكن من ناحية أخرى نحن أنفسنا لم نولد بالأمس".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بايرن توصل إلى اتفاق مع اللاعب بالفعل، لكن سيتعين عليه دفع حوالي 100 مليون يورو على أمل التوصل إلى اتفاق مع توتنهام، الذي لا يبدو حتى الآن على استعداد للتخلي عن أبرز لاعب لديه.

ويبحث بايرن ميونيخ بشدة عن بديل لمهاجمه البولندي السابق روبرت ليفاندوفسكي، الذي غادر الصيف الماضي إلى برشلونة الإسباني.