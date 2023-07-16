وخسرت أنس جابر أمام ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 6-4 و6-4، لتصبح الأخيرة أول لاعبة غير مصنفة تحرز لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس.

وعقب المباراة لم تتمالك جابر دموعها، إلا أن كيت ميدلتون حرصت على مواساتها، في مشهد وثقته عدسات الكاميرات.

وظهرت ميدلتون وهي تربت على ذراع جابر خلال حديثها معها، في محاولة لمواساتها، فيما عكست لغة جسدها تعاطفا كبيرة مع نجمة التنس التونسية.

وفي أول تعليق عقب المباراة، قالت جابر وهي تمسح دموعها: "هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي".

وأضافت: "سيكون يوما صعبا لكنني لن أستسلم وسأعود أقوى. إنها رحلة صعبة لكني أعدكم بالعودة وسأفوز بلقب هذه البطولة في يوم ما".

ودخلت جابر، التي خسرت أمام إيلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون وإيغا شيانتيك في نهائي أميركا المفتوحة العام الماضي، المباراة وهي تأمل في منح العرب اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى، وأن تكون أول لاعبة إفريقية تفوز بلقب كبير.

ماذا جرى في المباراة؟

تحت سقف الملعب الرئيسي المغلق بسبب احتمال هطول الأمطار، بدأت جابر المباراة بشكل مثالي بتقدمها 2-صفر.

لكن فوندروسوفا المصنفة 42 عالميا استعادت رباطة جأشها وأجبرت منافستها على ارتكاب الأخطاء لتدرك التعادل.

ردت جابر بالتقدم 4-2، لكنها بدت متوترة وارتكبت خطأ تلو الآخر، لتخسر 4 أشواط متتالية، وتحسم فوندروسوفا المجموعة الأولى.

نجحت فوندروسوفا في كسر إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية وتقدمت 40-صفر، لكن أجابر انتفضت فجأة.