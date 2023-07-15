ونشر النادي مقطعا مصورا يظهر خلاله ملعب الفريق وكتابة اسم ميسي، ثم ظهر بطل العالم الأرجنتيني بقميص الفريق.

وسيرتدي ميسي القميص رقم 10 مع إنتر ميامي.

وقال صاحب الـ36 عاما في المقطع المصور: "نعم يا شباب. أنا هنا في إنتر ميامي".

وتابع ميسي: "أنا متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد".

وتعد ذلك أول "لقطات حقيقية" لميسي بقميص فريقه الجديد، بعدما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور مزيفة للاعب بألوان إنتر ميامي، على مدار الأسابيع الماضية.

آخر رتوش الصفقة

وصل ابن الـ36 عاما إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ60 مليون دولار سنويا.

سيقدم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد الأحد.

ميسي سيكون أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ أسطورة البرازيل بيليه، الذي انتقل إلى نيويورك كوزموس عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة "آبل تي في"، كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

سيلتحق به زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكتس، فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب المنتخب وبرشلونة السابق، الإشراف على الفريق.

قال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس، إن النادي قد يجري بين "3 و5 تعاقدات" خلال فترة الانتقالات الحالية.

قد يخوض الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي الجمعة ضد كروس أسول المكسيكي، ضمن منافسات "كأس الدوريين" التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.

يحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية، والـ28 بين 29 ناديا في الدوري الأميركي.

ومن المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق دافيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكتس السابق في برشلونة الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وقال بيكهام السبت: "قبل 10 أعوام، عندما بدأت رحلتي لبناء فريق جديد في ميامي، قلت إني أحلم بجلب أعظم اللاعبين في العالم الى هذه المدينة الرائعة. لاعبون يشاركوني الطموح عندما انضممت إلى لوس أنجلوس غالاكسي للمساعدة في تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة، وبناء إرث للجيل القادم في هذه الرياضة التي نحبها كثيرا".

وتابع: "اليوم تحقق هذا الحلم. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بانضمام لاعب من عيار ليو إلى نادينا. أنا سعيد أيضا بالترحيب بصديق جيد وشخص رائع وعائلته الجميلة للانضمام الى مجتمع إنتر ميامي".

وختم: "المرحلة التالية من مغامرتنا تبدأ هنا وأتطلع بفارق الصبر لرؤية ليو في أرض الملعب".