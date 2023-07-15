وتغلبت فوندروشوفا، المصنفة 46 عالميا، على أنس جابر، المصنفة السادسة عالميا، بواقع مجموعتين مقابل لا شيء، بنتيجة 6-4 و6-4.

وهذا ثالث نهائي في بطولاj "غراند سلام" الكبرى في كرة المضرب الذي تخسره اللاعبة التونسية.

وحصلت ماركيتا فوندروسوفا على 2.350 مليون جنيه إسترليني بعد تتويجها ببطولة ويمبلدون وتعتبر هذه الجائزة الأرفع مقارنة بباقي بطولات "غراند سلام".

أما أنس جابر فقد حصلت على مبلغ 1.175 مليون جنيه إسترليني بعد خسارتها النهائي.