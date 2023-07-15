وتكهنت وسائل إعلام بأن الصفقة هي الأغلى داخل بريطانيا بعد الاتفاق على دفع ما يصل إلى 105 ملايين جنيه استرليني.

من ناحيته، أعلن وست هام يونايتد رحيل نجمه ديكلان رايس، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا "أنه توصل لاتفاق مع رايس على مغادرة النادي"، في صفقة تاريخية.

وقال وست هام في وقت سابق اليوم السبت إن قائده رايس، البالغ من العمر 24 عاما، غادر صفوفه بعد 10 سنوات عقب قيادته للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

وشارك رايس مع وست هام في 245 مباراة منذ ظهوره أول مرة مع "الهامرز".