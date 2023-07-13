كشفت صحيفة "غارديان" إن قائد نادي ليفربول، جوردان هيندرسون، قرر الموافقة على عرض نادي الاتفاق السعودي، والانضمام إلى زميله السابق ومدرب نادي الاتفاق الحالي، ستيفن جيرارد.

وقالت الصحيفة البريطانية إن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، "اتخذ قراره" بعد حديث مطول مع المدرب يورغن كلوب.

ويبقى انتقاله الآن معلقا حول اتفاق النادي السعودي مع ليفربول، حول قيمة الصفقة.

ووفقا لغارديان، يريد الاتفاق التوقيع مع هيندرسون مجانا، لكن ليفربول سيطلب 10 ملايين جنيه أسترليني.

وكان أسطورة ليفربول وزميل هيندرسون السابق، ستيفن جيرارد، قد تم تعيينه كمدرب لنادي الاتفاق، قبل أسابيع قليلة.

لا يزال أمام هندرسون عامين في عقده مع ليفربول، لكن المشهد تطور مع قيام المدرب يورغن كلوب بإعادة "إعمار" خط وسطه، والتعاقد مع لاعبين جدد، قد يحصلون على مكان هندرسون الأساسي.