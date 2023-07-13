الأربعاء، نشرت مواقع صربية تقريرا صادما، عن عملية "تجسس" يقوم بها والد ألكاراز، على جوكوفيتش، خلال بطولة ويمبلدون الجارية حاليا.

وقال موقع "بي 92" الصربي إن والد ألكاراز صور وسجل تدريب نجم التنس الصربي.

جوكوفيتش صرح الأربعاء أنه "يرغب بمزيد من الخصوصية خلال البطولة"، في عبارة اعتبرها البعض إشارة لعملية التجسس الإسبانية.

أما ألكاراز، فجاءت تعليقاته مفاجئة حول الواقعة.

قال ألكاراز: "أعتقد أن قضية تصوير جوكوفيتش من قبل والدي صحيحة، فوالدي مشجع كبير للتنس".

وأضاف: "والدي يدخل ملاعب البطولة 11 صباحا، ويغادر 10 مساء، كل يوم. هو يشاهد المباريات والتدريبات للعديد من اللاعبين".

وأشار إلى أنه "يمتلك العديد من الفيديوهات لجوكوفيتش، من منصات عديدة"، ولكنه أكد أن هذا لا يعطيه أي نوع من الفائدة على النجم الصربي.

ويتوقع أن يواجه ألكاراز جوكوفيتش في نهائي ويمبلدون المرتقب، الأحد المقبل، بعد وصولها لنصف النهائي، أمام كل من الروسي دانيل ميدفيديف والإيطالي يانيك سينر، على التوالي.