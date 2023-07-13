وأعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي في تويتر، الأربعاء، عن التعاقد مع سافيتش من خلال نشر صورة اللاعب وهو يوقّع على العقد، إضافة الى عبارة جاء فيها "آتيًا من نسور إيطاليا، سافيتش يمثّل زعيم آسيا".

و باتميلينكوفيتش-سافيتش، 28 عامًا، ثالث صفقات الهلال بعدما نجح الاخير في ضمّ السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش.

وسبق ان أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الهلال وافق على دفع 40 مليون للاتسيو من أجل اتمام الصفقة مع الصربي الذي ينتهي عقده مع لاتسيو في يونيو 2024.

ويُعد ميلينكوفيتش-سافيتش من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال العقد الأخير، حيث فاز مع لاتسيو بلقب كأس إيطاليا في موسم 2018-2019، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 82 قبل ان يهزموا أتالانتا 2-0.

وسجل الدولي الصربي 69 هدفًا في 341 مباراة منذ انضمامه إلى لاتسيو مقابل 10 ملايين يورو في 2015، وفاز معه بكأس إيطاليا 2019 والكأس السوبر المحلية مرتين، وكان أحد نجومه عندما احتل الفريق باشراف المدرب ماوريتسيو ساري المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات نارياً مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق برونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سيمثّل الاهلي، بينما سيتولى ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق تدريب فريق الاتفاق.

وكان استحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.