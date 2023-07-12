حسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه قبل 5 جولات من نهاية رحلته في المسابقة، ليخوض مواجهة القمة ضد الزمالك على استاد القاهرة مساء الخميس من أجل الاحتفال باستعادة اللقب.