واستهل المنتخب المصري للشباب التسجيل في الدقيقة العاشرة بتسديدة من محمود صابر، لكن هذا اللاعب غادر الملعب مطرودا بالبطاقة الحمراء بعد 5 دقائق من إحرازه الهدف.

وتمكن المنتخب المغربي من إحراز التعادل في الدقيقة الـ37، عن طريق يانيس بكراوي الذي أسكن الكرة الشباك المصرية بعد تمريرة متقنة لزميله بلال خنوس.

وظل الوضع على حاله في الوقت الأصلي للمباراة، حيث لم ينجح أي فريق بحسم النتيجة، فتم الاحتكام إلى الوقت الإضافي، الذي أحرز فيه المغرب هدف الفوز عن طريق تسديدة قوية لأسامة ترغالين.

وأقيمت المباراة في ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وصعدت مصر إلى النهائي بعدما هزمت غينيا بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي. أما المنتخب المغربي فوصل النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح على مالي في الدور ذاته.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبوصول المنتخبين المغربي والمصري إلى المباراة النهائية في البطولة ضمنا مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية الدولية.

الملك يهنئ

وبعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 عاما بمناسبة تتويجه في القلب الإفريقي القاري.

وجاء فيها: "فقد تتبعنا ببالغ السرور والاعتزاز، تتويج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة، بلقب كأس إفريقيا للأمم 2023 التي احتضنتها بلادنا، والتأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024".

وأضاف الملك محمد السادس: ونغتنم مناسبة هذا الإنجاز القاري الجديد، لنعرب لكم عن أحر تهانئنا ومباركتنا لكم على هذا اللقب الأول من نوعه، والذي يؤكد، مرة أخرى، الحضور الوازن لمنتخبات وأندية كرة القدم الوطنية قاريا ودوليا (...)".