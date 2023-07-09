وتقدّم الأهلي عن طريق التونسي علي معلول (10 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف محمود عبد المنعم "كهربا" (13) الهدف الثاني.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 88، عندما تلقّى قائد السكندري خالد الغندور البطاقة الصفراء الثانية للخشونة المتعمدة مع البديل خالد عبد الفتاح.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة، في المركز الأول بجدول الترتيب، وبات في حاجة إلى نقطتين فقط من خمس مباريات متبقية له ليتوج باللقب الثالث والأربعين في تاريخه.

أمام الاتحاد السكندري، فواصل أداءه المتذبذب وسجّل المباراة الثامنة له توالياً من دون تحقيق أي فوز، ليتجمّد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وبعيد ذلك، اقتنص الزمالك المركز الثالث بفوز مثير على مضيفه فيوتشر، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.

وتقدّم فيوتشر عن طريق ناصر ماهر (4) وأحمد عاطف (24)، قبل أن يعود الزمالك بثلاثية سجّلها أحمد سيد "زيزو" (45+2، و54) وناصر منسي (45+6).

وأكمل فيوتشر الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه علي الفيل (86) بالبطاقة الحمراء المباشرة، لضربه البديل أحمد فتوح من دون كرة.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 59 نقطة تقدم بها إلى المركز الثالث، فيما تراجع فيوتشر للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 58 نقطة.