من بين أساطير نادي مانشستر يونايتد الذين يواكبون مسيرة الإصلاح، ويتابعون كل صغيرة وكبيرة في مشروع عودة القلعة الحمراء إلى مكانها الطبيعي، المدافع السابق ويس براون، الذي عاش السنوات الذهبية مع المدرب أليكس فيرغسون.

براون كشف في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أجواء الفريق وظروف العمل وتوقعاته للموسم المقبل، بالإضافة إلى تقييم عمل المدرب الحالي والأهداف التي تحققت.

أجواء إيجابية في قلعة الشياطين الحمر

بعد إنهاء مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي محتلا المركز الثالث، وعودته بشكل تدريجي إلى مستواه المعروف، سألنا ويس براون عن أهداف المرحلة المقبلة، ومدى قدرة المدرب إريك تين هاغ على قيادة فريق "الشاطين الحمر "، للعودة إلى المنافسة على الألقاب والبطولات حيث قال: " الواضح أن الظروف ستكون أفضل في الموسم المقبل لنادي مانشستر يونايتد من أجل تحقيق أهداف أكبر، وبإمكان الفريق تقديم الأفضل خاصة مع المدرب تين هاغ الذي أرى بأنه قام بعمل كبير في الموسم الماضي، وحقق العودة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا ".

وأضاف بأنه ينظر بتفاؤل إلى المرحلة المقبلة لأن مان يونايتد تجاوز المرحلة الصعبة التي عاشها، وعاد بشكل تدريجي إلى مستواه المعروف بانتظار استعادة نجاحاته الفنية والتتويج بالألقاب والبطولات.

فريقان ينافسان السيتي

بخصوص الأندية التي يراها قادرة على مزاحمة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، قال براون الذي توج مع مان يونايتد بلقبين لدوري أبطال أوروبا عامي 1999 و2008 و5 بطولات للدوري الإنجليزي الممتاز و6 كؤوس محلية أخرى: " أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على أن كون منافسا قويا على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي إلى جانب الأرسنال لأنهما الفريقان القادران على المنافسة بجدية في الموسم المقبل. كما ننتظر أن يختار المدرب خلال الانتقالات الصيفية لاعبين جيدين يدعمون الفريق من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ".

سفير للقلعة الحمراء

وكشف ويس براون الذي قضى براون 15 عاما داخل جنبات ملعب أولد ترافورد من 1996 إلى 2011، أن مهمته مع ناديه لم تتوقف قائلا:" أنا ابن نادي مانشستر يونايتد، وأعيش داخل أسواره منذ الصغر، وأملك علاقات وصداقات كثيرة مع الجميع، وحتى بعد الاعتزال أعمل على تمثيل النادي بشكل مشرف في مختلف التظاهرات التي تقام في العالم، ومن بينها بطولة الأساطير التي ستقام في دبي نوفمبر المقبل".