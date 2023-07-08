"الجوهرة التركية" قدم موسما استثنائيا في صفوف فنربخشه التركي، وخطف أنظار الأندية الأوروبية، قبل أن يختار ريال مدريد وجهة له.

شبيه أوزيل

سرعان ما بدأت المقارنات بين غولر ونجم ريال مدريد السابق، الألماني ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل، بسبب تشابههما بطريقة اللعب والبنية الجسمانية والأصول التركية.

غولر لا يزال لم يتجاوز الـ18 من عمره، لكن أهدافه وتمريراته ولمساته، تشغل مئات الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشد المتابعين بشكل كبير، الذين يتوقعون أن يكون المراهق التركي نجما عالميا قادما بقوة.

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