وفي تصريحات خاصة بموقع سكاي نيوز عربية تحدث أسطورة "البلوز" أوبي ميكيل عن الحراك الكبير الذي يشهده الدوري السعودي باستقطاب نخبة من مشاهير الكرة العالمية، ومن بينهم نجوم نادي تشلسي الانجليزي وتطرق إلى حملة التصحيح التي يعيشها النادي اللندني بقيادة مدربه الجديد.

سياسة جديدة للبلوز

عن رحيل مجموعة كبيرة من النجوم الكبار مثل نغولو كانتي وماتيو كوفاسيتش وكاليدو كوليبالي كاي هافرتز عن "البلوز" ، اعتبر أوبي ميكيل أن التغييرات التي يشهدها نادي تشلسي خلال هذا الصيف أمر متوقع بهدف التصحيح وإعادة بناء الفريق، حيث قال: "شاهدنا منذ نهاية الموسم الماضي بداية حملة تصحيح المسار، وقام المدرب الجديد باختار اللاعبين الذين سيعول عليهم في المرحلة المقبلة، وسمح بمغادرة عدد من اللاعبين الآخرين.. وهذا أمر جيد، كون المدرب من حقه اختيار العناصر التي يراها قادرة على تحقيق الأهداف التي يريدها".

وأضاف: "شخصيا لا اعتبر ما يحدث مفاجأة، كون أن نتائج الموسم الماضي مخجلة، ولا بد من إعادة البناء من جديد".

الدوري السعودي واستقطاب النجوم

بعد اختيار العديد من النجوم الكبار الانتقال إلى الدور السعودي في الموسم المقبل، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد سابقا، وفيرمينو لاعب ليفربول سابقا بالاضافة إلى لاعبي تشلسي إدواردو ميندي ونغولو كانتي، قال ميكيل المتوج بـ11 لقب مع "البلوز" أبرزها دوري أبطال أوروبا (2012)، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2013): " أتمنى أن يكون التعاقد مع هؤلاء النجوم من أجل مصلحة كرة القدم، ويجب على الناس التوقف عن الحديث بخصوص المبالغ المالية، والتركيز على اللاعبين الذين سيلعبون هناك.. وأعتقد أن ما يحصل أمر مهم، ويجب أن ننتظر بتفاؤل لما سنشاهده في الموسم المقبل".

وأضاف ميكيل مازحا بأنه يشعر بأن قرار اعتزال كرة القدم جاء مبكرا، حيث كان بإمكانه الانضمام إلى هؤلاء النجوم للعب في الدوري السعودي وخوض تجربة مميزة.

تجربة جديدة مع دوري الأساطير

عبر ميكيل عن حماسه الكبير للمشاركة في دوري الأساطير الذي سينطلق في نوفمبر المقبل بداية من دبي، ويضم نخبة من أشهر نجوم اللعبة المعتزلين في العالم، وأكد بأنها تجربة استثنائية تجمعه بعدد كبير من الأسماء المشهورة، والتي تملك تاريخا كبيرا في ملاعب كرة القدم.

وأضاف بأنه سيخوص هذه التجربة برغبة كبيرة في العودة إلى أجواء المباريات والمسابقات من جديد، وبالتالي امتاع الجماهير بعروض فنية جميلة، مضيفا بأن المهارات الفنية لأساطير اللعبة ستكون حاضر وستمتع الجماهير على مدار مشوار البطولة.