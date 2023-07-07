وفضّل بوكايو ساكا نجم المنتخب الإنجليزي ونادي أرسنال قضاء إجازته في نيجيريا الموطن الأصلي لوالديه اللذان انتقلا في مطلع القرن الحالي إلى إنجلترا التي تألق فيها ساكا البالغ من العمر 21 عاما.

ولم يكن الأمر غريبا بالنسبة لممفيس ديباي نجم المنتخب الهولندي ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي قضى عطلته في غانا موطن والده، حيث اعتاد خلال السنوات الثلاث الماضية قضاء فترة راحة الدوري الإسباني هناك بدلا من هولندا التي يحمل جنسيتها كون والدته هولندية.

لكن زيارته الأخيرة لغانا كانت مختلفة بعض الشيء فعلى الرغم من برامج الاستقبال المكثفة التي أعدت له في العاصمة الغانية أكرا، والتي كان على رأسها لقاء الرئيس الغاني نانا دانكوا أكوفو أدو، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما خصص عددا من أيام إجازته لزيارة مدن أخرى لتنفيذ اعمال خيرية لمساعدة المئات من الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع والبصر.

وبعد أن استمتع لأكثر من أسبوع مع أجداده في العاصمة السيراليونية فريتاون، انتقل نجم المنتخب الألماني وفريق ريال مدريد أنطونيو روديغر إلى غامبيا المجاورة التي وجد فيها ترحابا لا يقل حرارة عن ذلك الذي وجده في موطن أجداده الأصلي.

ونشر روديغر صورا بالزي الإفريقي على حسابه في تويتر تجمعه بالرئيس الغامبي أداما بارو في قصر الشعب في العاصمة بانجول.

وعلى الرغم من عدم وجود أصول إفريقية واضحة لنجم المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونخ الألماني كينغسلي كومان البالغ من العمر 27 عاما، إلا أنه اختار القارة السمراء لقضاء عطلته ونشر صورا له بالزي القبلي في تنزانيا الواقعة في شرق إفريقيا.

ووصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير الخميس، في رحلة تشمل أعمالا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.

وارتدى المئات من المشجعين قميص فريقه باريس سان جرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عاما.

ويتوجه مبابي السبت إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربا لكرة القدم.

إسهام القارة السمراء في عالم الكرة

شارك 33 لاعبا من أصول إفريقية مع منتخبات أوروبية خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة في نهاية 2022.

تعتبر دول غرب إفريقيا صاحبة الرقم الأكبر من حيث عدد اللاعبين الأفارقة الذين يرتدون شعارات المنتخبات الأوروبية والأميركية.

لعب 7 من نيجيريا وحدها في ثلاث منتخبات شاركت بنهائيات كأس العالم 2022، من بينهم ساكا الذي مثل المنتخب الإنجليزي، وتأتي بعدها الكاميرون بـ 6 لاعبين بينهم نجم منتخب سويسرا إمبولو ويوسوفا موكوكو الذي يلعب للمنتخب الألماني.

استحوذ المنتخب الفرنسي على أكبر عدد من اللاعبين المنحدرين من أصول إفريقية حيث ضمت قائمته 16 لاعبا على رأسهم نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المولود من أب كاميروني، إلى جانب نجم برشلونة عثمان ديمبيلي الذي تعود جذور أسرته إلى ساحل العاج وكانتي ذو الأصول المالية وبول بوغبا المنحدر من أصول غينية.