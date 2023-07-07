وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن رئيس الزمالك هدد بعدم خوض اللقاء نظرا لتمسك إدارة اتحاد الكرة بإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم مصري.

ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين في الزمالك يرون أنه من الضروري إشراف حكام أجانب على المباراة لأن معظم مباريات المسابقة شهدت مستوى متدنيا من التحكيم، وخرجت مليئة بالأخطاء التي أثر بعضها على نتائج الفرق.

من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" الرياضية المصرية، عن مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قوله، إن هناك شروطا تمنع استقدام طاقم تحكيم أجنبي في مباراة الأهلي والزمالك ، لأن هناك لائحة تنص على أن النادي الذي يرغب في استقدام حكام أجانب يخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم قبل المباراة بخمسة عشرة يوما أي منذ يوم 29 يونيو الماضي.

وأضاف المصدر وفق "الوطن": "الزمالك لم يرسل خطابا رسميا حتى هذه اللحظة إلى اتحاد الكرة المصري بصورة نهائية، وفي حالة وجود رغبة من جانب مسؤولي الفريق في استقدام حكام أجانب عليهم إيداع أموال أيضا في خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم وهو الأمر الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة أيضا مما يصعب استقدام حكام أجانب، لكننا ننتظر قرار اتحاد الكرة النهائي فيما يخص هذا الأمر".