وفي بيان على موقعه الإلكتروني، قال ريال مدريد: "يضيف نادينا إلى فريقه واحدا من أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم العالمية".

وأضاف البيان أن أردا غولر "تُوج للتو بطلا لكأس تركيا مع فنربخشة هذا الموسم، فضلا عن اختياره كأفضل لاعب في المباراة النهائية. إنه أيضا لاعب دولي كامل، وأصغر لاعب يسجل للمنتخب التركي، إذ فتح حسابه (في التسجيل) بعمر 18 عاما و114 يوما فقط".

وشارك غولر لأول مرة مع فريق فنربخشة في أغسطس 2021، في تصفيات الدوري الأوروبي التي جاءت قبل عيد ميلاده السابع عشر.

وفي موسم 21-22، لعب غولر 16 مرة وسجل 3 أهداف لناديه.

وشهد الموسم الماضي ظهوره على الساحة بقوة، حيث شارك في 35 مباراة، وسجل 6 أهداف، وقدم بعض العروض المذهلة مثل تلك الموجودة في نهائي كأس تركيا ضد باشاك شهير.

وفي تلك المباراة، صنع الهدف الافتتاحي لفنربخشه في طريقه للفوز 2-0، واختير أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف بيان ريال مدريد: "غولر لاعب دولي متكامل منذ 19 نوفمبر 2022. ظهر لأول مرة في سن 17 عاما في مباراة ودية ضد جمهورية التشيك. لقد خاض الآن 4 مباريات دولية مع تركيا، وسجل مرة واحدة".

وأشار إلى أن "هدفه في مرمى ويلز في تصفيات بطولة أوروبا في 19 يونيو 2023، جعله أصغر لاعب في تاريخ بلاده يسجل للمنتخب الوطني".

ورغم أن ريال مدريد لم يعلن قيمة الصفقة، فإن القيمة السوقية لغولر تبلغ 15 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.