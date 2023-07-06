وجاء في بيان مقتضب على موقع النادي "وقّع أنخيل دي ماريا عقدا مع بنفيكا وسيكون إضافة جديدة للفريق الذي يقوده روجر شميدت" المدرب الألماني.

ويصل لاعب الجناح بطل مونديال قطر 2022 بصفقة حرة من يوفنتوس بعد أن انتهى عقده مع النادي الإيطالي الذي لعب موسما واحدا في صفوفه، بعد أن انضم إليه كلاعب حر أيضا من باريس سان جرمان الفرنسي صيف العام الماضي.

مسيرة دي ماريا الكروية