الأهلي توج بدوري الأبطال للمرة الحادية عشر في تاريخه، ليصل إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تأهله للنسخة الموسعة الأولى من مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأميركية 2025.

ويقول متابعون إن الأهلي المصري مهدد بفقدان عموده الفقري قبل مونديال الأندية.

عروض مغرية

تلقى بعض نجوم الأهلي عروضا لا يمكن رفضها من أندية خليجية وأوروبية، ليرحل نجم وسط الفريق، حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري بعد عرض ضخم نال استحسان اللاعب الدولي وناديه.

محمد الشناوي حارس الفريق بات مطلوبا بشدة في عدة أندية سعودية خلال الصيف الجاري، وعلى رأسها ناديي النصر وأهلي جدة، وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

يعد الشناوي الحارس الأول للمنتخب المصري في السنوات الماضية، لكنه يستقر في النادي الأهلي ويرفض الرحيل مع كل فترة انتقالات، لكن وصول عرض مالي كبير قد يطير به خارج القلعة الحمراء إلى بلد آخر.

ينطبق الأمر نفسه على مدافع الفريق وأحد أبرز نجومه، محمد عبد المنعم، حيث أكدت عدة تقارير وصول عروض خليجية لضم اللاعب، أبرزها من الهلال السعودي، وذلك بعد التألق الكبير للاعب مع الأهلي في البطولة الإفريقية وكذلك مع منتخب بلاده.