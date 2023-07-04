وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت، في وقت سابق، أن صفقة انتقال زياش إلى الدوري السعودي فشلت بسبب عدم اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، لفحصين طبيين متتالين، أظهرا معا وجود مشاكل في الركبة والورك.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "المشكلة نفسها كانت قد ظهرت عندما اقترب زياش من الانضمام إلى باريس سان جرمان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

ما تعليق زياش؟

انتظر لاعب المنتخب المغربي 3 أيام للتعليق على هذه الأنباء، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

ونشر حكيم عبر خاصية "ستوري"، صورة لركبتيه وهو جالس في ملعب تداريب، مع إيموجي ساخر. وعلّق عليها بالقول: "مشاكل في الركبة أليس كذلك؟"

ويبدو أن زياش اختار أن يؤكد، بطريقته الخاصة، سلامة ركبتيه من أي إصابة، وبالتالي نفي التقارير التي راجت خلال الأيام الماضية.