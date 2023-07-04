ويواصل المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) إجراء عدد من التغييرات المتعلقة بقوانين اللعبة، بما فيها وضعيات التسلل.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" إن قوانين اللعبة الجديدة لموسم 2023-2024، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو 2023.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إدراج حالات التسلل المنشورة وفقا للقانون رقم 11.

ما نعرفه عن "ثورة التسلل الجديدة"

الثورة الجديدة في عالم كرة القدم تأتي على يد أرسين فينغر، وتخص حالات التسلل.

عرض المدرب الفرنسي فكرته على مجلس "IFAB"، ليتم اختبارها في الأسابيع المقبلة في عدد من الدوريات الأوروبية.

جاءت فكرة فينغر، الذي يشغل منصب مدير لجنة التطوير، بعدما طلب منه رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، اقتراح أفكار من شأنها تحسين خط الهجوم في اللعبة.