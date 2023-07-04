وكتب النصر السعودي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر. بروزوفيتش نصراوي".

وقال مصدر في النادي لوكالة فرانس برس ان "الصفقة بمتغيراتها بلغت 21 مليون يورو".

واضاف المصدر "اقتنع بروزوفيتش بمشروع النادي وطموحاته ولا شك ان تواجد رونالدو في نادي النصر لعب دوراً كبيراً بقدومه".

وقال بروزوفيتش (30 عاماً) في مقطع فيديو نشره النصر "لا تقلقوا أنا هنا، أنا اخترت النصر".

وحمل لاعب الارتكاز ألوان إنتر الإيطالي منذ 2015 بعد قدومه من دينامو زغرب، وأحرز في صفوفه لقب الدوري الإيطالي (2021) والكأس مرتين، وحلّ وصيفاً في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ومع منتخب بلاده الذي حمل ألوانه في 87 مباراة دولية، حلّ وصيفاً في مونديال روسيا 2018 وثالثاً في نسخة قطر 2022.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات نارياً مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق برونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري.

كما انضم قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش إلى صفوف الهلال، والحارس السنغالي إدوار مندي إلى الأهلي العائد إلى دوري النخبة.

واعلن نادي الاتفاق الإثنين تعاقده مع أسطورة وسط ليفربول الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد لتدريب فريقه.