وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تم توقيع العقد اليوم الأحد 3 يوليو ... بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".

وهي الصفقة الثالثة للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

من هو جوتا؟