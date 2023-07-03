وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم سوبوسلاي من لايبزيغ الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 70 مليون يورو.

وسيعزز اللاعب البالغ من العمر 22 عاما خيارات خط وسط الـ"ريدز"، بعد وصول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الفائز بكأس العالم 2022.

ما هو مركز النجم الجديد؟

سوبوسلاي يفضل اللعب في مركز الوسط الهجومي أو صانع الألعاب، لكن تم توظيفه بالسابق في مركز الجناح الأيمن والأيسر.

من هم نجوم ليفربول في خط الهجوم؟

محمد صلاح (جناح أيمن)

ديوغو جوتا (جناح أيسر)

لويس دياز (جناح أيسر)

كودي غاكبو (جناح أيسر أو رأس حربة)

داروين نونيز (رأس حربة)

دومينيك سوبوسلاي (وسط هجومي أو جناح أيمن أو أيسر)

هل يهدد سوبوسلاي مركز صلاح؟

يستطيع سوبوسلاي اللعب في مركز محمد صلاح، وهو الجناح الأيمن، وهو اللاعب الأنسب للاستخدام في تلك الخانة في حال غياب صلاح.

مركز سوبوسلاي الرئيسي ليس على الجهة اليمنى، لأنه يمتلك قدم يمنى، وعادة ما يفضل المدرب يورغن كلوب استخدام لاعب بقدم يسرى على اليمين، مثل صلاح، لذا فأن النجم المصري سيبقى الخيار الأول على اليمين، حتى بوجود نجم هنغاريا الجديد.

ما هي أرقام سوبوسلاي؟

من الناحية التهديفية، يبتعد سوبوسلاي كثيرا عن هداف الفريق محمد صلاح، حيث سجل الأول 10 أهداف مع لايبزغ في جميع المسابقات، الموسم الماضي، بينما سجل صلاح 30 هدفا.