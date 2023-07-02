وبحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، الأحد، فقد بعث مبابي رسالة إلى ناديه باريس سان جرمان يشرح فيها أنه راغب في البقاء فيه عاما آخر.

لكنه أكد أنه لا يخطط للبقاء مع النادي الباريسي بعد انتهاء العقد الحالي في 2024.

وتقول الصحيفة إن أشخاصا معدودين على الأصابع يعرفون كم يتقاضى مبابي (24 عاما) بالفعل.

لكن "ماركا" تقول إنها علمت بأن مبابي يريد مبلغ 240 مليون يورو (261 مليون دولار) في حال توفرت صفقة هذا العام.

ويعتقد نادي ريال مدريد الإسباني أن مبابي أسير للمال، ورغم أنه من المحتمل للغاية أن يصبح متاحا للانتقال من ناديه الباريسي هذا الصيف إلا أنه لم يعد مطروحا على جدول الأعمال في الوقت الراهن على الأقل عندما يتعلق الأمر بتعزيز النادي الملكي.

وترى إدارة النادي أنها لن توقع مع المهاجم الفرنسي هذا الصيف، وربما تتوصل إلى اتفاق معه بعدما

يصبح بوسعه إجراء مفاوضات انتقال وهذا غير متاح قبل الأول من يناير 2024.

وأكد مصدر في النادي للصحيفة أن مبابي لن يأتي إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف.

وأصبح مبابي، بحسب الصحيفة، صاحب أكبر أجر سنوي بين رياضيي العالم، نتيجة المكافآت وتجديد العقد الخاص به وهو ما يدر عليه ملايين الدولارات، لكن هذا الأمر لن يستمر في حال انتقل مبابي إلى ريال مدريد.