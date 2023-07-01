وقال فابريغاس (36 عاما) عبر "تويتر": "حان الوقت الحزين للغاية الذي سأعلق فيه حذائي. أقدر كل شيء منذ أيامي الأولى مع برشلونة وفتراتي في أرسنال وبرشلونة مجددا وتشلسي وموناكو وكومو".

وأضاف النجم المتوج بمونديال 2010 مع منتخب إسبانيا: "بدءا من رفع كأس العالم وبطولة أوروبا مرورا بالفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وأغلب الألقاب الأوروبية. كانت رحلة لن أنساها".

مسيرة مظفرة