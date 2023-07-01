أعلن الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط أرسنال وتشلسي وبرشلونة السابق اعتزاله كرة القدم، السبت، بعد مسيرة رائعة امتدت 20 عاما، ليتجه لتدريب فريق الشباب في ناديه الأخير كومو الإيطالي.
وقال فابريغاس (36 عاما) عبر "تويتر": "حان الوقت الحزين للغاية الذي سأعلق فيه حذائي. أقدر كل شيء منذ أيامي الأولى مع برشلونة وفتراتي في أرسنال وبرشلونة مجددا وتشلسي وموناكو وكومو".
وأضاف النجم المتوج بمونديال 2010 مع منتخب إسبانيا: "بدءا من رفع كأس العالم وبطولة أوروبا مرورا بالفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وأغلب الألقاب الأوروبية. كانت رحلة لن أنساها".
مسيرة مظفرة
- بدأ فابريغاس رحلته مع ناشئي برشلونة، قبل الانتقال إلى أرسنال عام 2003، وهناك شارك مع الفريق الأول وهو يبلغ 16 عاما وحمل الراية من الفرنسي باتريك فييرا، ليصبح من أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
- قضى 8 مواسم مع أرسنال، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2005، حتى عاد إلى نادي صباه برشلونة عام 2011 واستمر 3 سنوات فاز فيها بـ6 ألقاب.
- عاد إلى لندن لينضم إلى تشلسي، حيث توج بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وبلقبه الثاني بكأس الاتحاد الإنجليزي.
- كان فابريغاس صاحب التمريرة الحاسمة لأندريس إنييستا عند تسجيل هدف تتويج إسبانيا بلقبها الوحيد في كأس العالم عام 2010، في شباك هولندا، بعد وقت إضافي.
- قضى موسمه الأخير مع كومو بالدرجة الثانية في إيطاليا، وسيبدأ معه مشواره التدريبي.