وأوضح يوفنتوس أن المقابل المالي قد يرتفع إلى إجمالي 3.1 مليون يورو في صورة مكافآت تعتمد على أهداف رياضية، حيث يستهدف النادي تعويض رحيل الجناح الكولومبي خوان كوادرادو بعد نهاية عقده عقب فترة طويلة مع النادي.

ولعب وياه، الذي بدأ مسيرته في فريق الشباب لباريس سان جرمان الفرنسي، 4 مواسم مع ليل وخاض أكثر من 100 مباراة معه وفاز بلقب الدوري مع الفريقين في فرنسا.

كما فاز بثنائية الدوري والكأس مع سلتيك، حين قضي موسم 2018-2019 معارا للفريق الاسكتلندي.

وذكر يوفنتوس في بيان: "فاز مع ليل بالدوري الفرنسي في موسم 2020-2021، ثم بكأس السوبر الفرنسية في العام التالي.

وتابع: "6 سنوات متتالية مليئة بالانتصارات حولت تيم إلى لاعب متعدد المواهب قادر على تقديم الواجب الدفاعي والهجومي، وهو ما يجعله جناحا وظهيرا متكاملا".

وخاض اللاعب البالغ عمره 23 عاما 29 مباراة مع منتخب أميركا وسجل 4 أهداف.

وسيكمل تيم مسيرة والده جورج وياه في إيطاليا، بعدما سجل الأب، الإفريقي الوحيد الفائز السابق بالكرة الذهبية، 58 هدفا بقميص ميلان، قبل أن يتجه إلى السياسة ويصبح رئيس ليبيريا حاليا.

وانتقل وياه إلى يوفنتوس في نفس يوم انضمام المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، نجل ليليان تورام أسطورة بارما ويوفنتوس السابق، إلى إنتر ميلان.