وقال النادي في بيان: "تم إبلاغ بوتافوغو من قبل المدرب لويس كاسترو بقراره قبول عرض من ناد في الخارج، الأمر الذي يضع حدا لنشاطه كمدير فني للفريق".

وكان كاسترو (61 عاما) قال قبل أسبوعين إنه تلقى عرضا ماليا مغريا من النصر السعودي، بعقد لمدة عامين.

ولم يعلن نادي النصر رسميا حتى الآن وصول المدرب البرتغالي.

وسبق لكاسترو أن أشرف على الخصوص على تدريب مواطنه بورتو وشاختار دانييتسك الأوكراني، قبل وصوله في مارس 2022 إلى بوتافوغو المملوك لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور، الذي اشترى أيضا نادي أولمبيك ليون الفرنسي هذا العام.

ويضم فريق النصر العديد من اللاعبين البارزين فضلا عن رونالدو، مثل حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، ولاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو، والمهاجم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز.