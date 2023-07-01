وأكدت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق، أن صفقة انتقال لاعب تشلسي إلى النصر في طريقها إلى الفشل، بسبب عدم اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وفي أعقاب ذلك، سافر اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، اليوم إلى مدريد، حيث خضع لفحص جديد لتأكيد النتائج التي تم التوصل إليها.

وقال الصحفي بين جاكوبس، على صفحته الرسمية على تويتر: "خضع حكيم لمزيد من الاختبارات اليوم في مدريد، والتي أكدت أيضا وجود مشاكل في الركبة والورك".

وأضاف: "نتيجة لذلك، حصل حكيم على عرض جديد مع خفض أجره الأساسي بنسبة 40 في المئة".

من جهته، ذكر مراسل قناة "سي بي إس" الأميركية على تويتر أنه من غير المرجح أن يوافق زياش، في الوقت الحالي، على العرض الجديد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "المشكلة نفسها كانت قد ظهرت عندما اقترب زياش من الانضمام إلى باريس سان جرمان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".