خطة السعودية لن تتوقف الآن، حيث تتم المفاوضات مع عدد من النجوم العالميين للانتقال، واتباع خطوات الذين قرروا بالفعل اتخاذ هذه الخطوة، مثل الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

من هم اللاعبين الذين وقعوا بالفعل؟

الفرنسي كريم ينزيمة

انتقال مجاني من ريال مدريد الإسباني إلى الاتحاد.

الفرنسي نغولو كانتي

انتقال مجاني من تشلسي الإنجليزي إلى الاتحاد.

السنغالي إدوارد مندي

من تشلسي الإنجليزي إلى الأهلي مقابل 18.5 مليون يورو.

السنغالي كاليدو كوليبالي

من تشلسي الإنجليزي إلى الهلال مقابل 23 مليون يورو.

البرتغالي روبن نيفيس

من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى الهلال مقابل 55 مليون يورو.

نجوم وافقوا على الانتقال

البرازيلي روبرتو فيرمينو

انتقال مجاني من ليفربول الإنجليزي إلى الأهلي.

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش

من إنتر ميلانو الإيطالي إلى النصر السعودي.

لاعبون في مفاوضات للانتقال

المغربي حكيم زياش

من تشلسي الإنجليزي إلى النصر السعودي.

الفرنسي أنطوان غريزمان

من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى النصر السعودي.

البلجيكي روميلو لوكاكو

من إنتر ميلانو إلى الهلال.

الجزائري رياض محرز

من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الأهلي.

البرتغالي بيرناردو سيلفا

من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الهلال.

الفرنسي هيوغو لوريس

من توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

البرازيلي نيمار

من باريس سان جرمان الفرنسي.

الإسباني جوردي ألبا

من برشلونة الإسباني.

الإيفواري ولفريد زاها

من كرستال بالاس الإنجليزي إلى النصر.

الإسباني ساؤول نيغيز

من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى النصر السعودي.

نجوم رفضوا الانتقال

الأرجنتيني ليونيل ميسي

قرر الانتقال إلى الدوري الأميركي مع إنتر ميامي.

الكرواتي لوكا مودريتش

قرر تجديد عقده لعام إضافي مع ريال مدريد الإسباني.

الكوري هيونغ مين سون

رفض الانتقال ولم يحدد خطوته المقبلة.

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

قرر البقاء مع نادي روما الإيطالي.