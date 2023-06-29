ولم تشكّل التونسية أي خطر على منافستها المصنفة 67 والتي وصلت إلى نصف نهائي إيستبورن في العامين الماضيين.

وتعتبر بداية أنس جابر على الملاعب العشبية كارثية حيث كانت خرجت من الدور الأول في دورة برلين 500 الاسبوع الماضي.

وما زالت "وزيرة السعادة" التي تبلغ 28 عاماً تبحث عن لقبها الأول في غراند سلام بعد بلوغها نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة العام الماضي.

في المقابل، تابعت الشابة الأميركية كوكو غوف انتصاراتها بفوزها السهل على البريطانية جودي بوراج 6-1 و6-1 وضربت موعداً في ربع النهائي مع مواطنتها جيسيكا بيغولا الثالثة التي عانت للفوز على الكولومبية ماريا أوسوريو سيرانو 6-2 و1-6 و6-3.

قالت غوف التي احتاجت لـ 59 دقيقة فقط للتخلص من منافستها "تواجدي في مدينة مثل إيستبورن حيث يمكنك المشي يذكرني بالمنزل. هو مكان هادئ وأنا بحاجة إلى ذلك قبل الدخول في بطولة كبرى".