ويُعتقد أن هاري كين، الذي ينتهي عقده مع سبيرز في 2024، وافق على هذه الخطوة، لكن بايرن يحتاج إلى اتفاق بشأن رسوم الانتقال مع توتنهام لإتمام الصفقة.

وقدّم بايرن ميونيخ عرضًا بقيمة 70 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت لكين، وفقًا لصحيفة بيلد، بينما يطالب توتنهام بما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه.

وأشارت تقارير الى أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، بما فيها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد، تطمع لضم كين الذي قد يتطلع أخيرًا إلى الرحيل عن توتنهام بحثًا عن الألقاب.

وكان كين، الذي سجل 30 هدفًا في الدوري الموسم المنصرم، قريبًا من إتمام صفقة الانتقال الى مانشستر سيتي مقابل 127 مليون جنيه إسترليني قبل موسم 2021-2022، لكن رئيس توتنهام دانيال ليفي رفض العرض.

ومع بلوغه سن الثلاثين في يوليو، يرى كين أن الوقت ينفد في مسيرته ليحقق لقبًا أول لا يزال غائبًا عن خزائنه.

ويسعى بايرن وراء مهاجم من الصف الأول لملء الفراغ الذي تركه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم إلى برشلونة بطل إسبانيا في عام 2022.

وحقق النادي البافاري لقبه الحادي عشر على التوالي في المرحلة الاخيرة من الدوري الألماني الموسم المنصرم الذي كان مخيبًا للآمال بعد خروج مبكر من دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية وأداء غير مقنع.