وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، سافر مشجع شاب 1200 ميل (نحو ألفي كيلومتر) إلى فيلادلفيا لمتابعة نجمه المفضل مع فريقه الجديد إنتر ميامي، بالمباراة التي خسرها 1-4 أمام فيلادلفيا يونيون، الأحد.

لكن بينما كان المشجع البائس في مدرجات ملعب "سوبارو بارك" يبحث عن ميسي، كان الأخير يقضي عطلة في الأرجنتين، يحتفل خلالها بعيد ميلاده السادس والثلاثين وسط أسرته.

ومن غير المتوقع أن يظهر ميسي، الذي انتقل من باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، مع فريقه الجديد قبل يوم 21 يوليو، عندما يواجه كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوري، التي تتنافس فيها فرق البلدين.

ورغم أن النجم الأرجنتيني أعلن بالفعل انضمامه إلى إنتر ميامي فإن الصفقة لن تسجل رسميا قبل 5 يوليو المقبل، موعد بدء الانتقالات الصيفية في الدوري الأميركي.

لكن يبدو أن المشجع لم يفهم هذه القواعد، حيث شوهد في المباراة حاملا لافتة كتب عليها: "سافرت 1200 ميل لمشاهدة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".