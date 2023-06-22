وقال بنزيمة في فيديو نشره حساب نادي الاتحاد على تويتر: "أهلا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز البوكس تو بوكس بالعالم، الآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى في أفضل ناد بالسعودية. أراك في جدة".

من جانبه، رد كانتي على بنزيمة، قائلا: "شكرا كريم، سعيد برؤيتك مجددا، شكرا على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب بالعالم".

وأضاف: "سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة، أراك قريبا".

ونشر الاتحاد في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشلسي الإنجليزي السابق البالغ 32 عاما يستعرض العقود المقدمة له ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه "هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن".

وتستضيف السعودية كأس العالم للأندية المقبلة في ديسمبر، بمشاركة الاتحاد كونه بطل الدوري في الدولة المضيفة.

وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي بنزيمة، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022.