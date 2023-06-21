وخاض كروس (33 عاما) 417 مباراة مع الفريق الملكي منذ 2014، وهو الأعلى للاعب ألماني مع ريال مدريد، وستكون مهمته نقل خبرته الواسعة للاعبين الشبان في غرف الملابس.

وأحرز بطل العالم 2014 مع منتخب بلاده، 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بالإضافة إلى 3 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب كأس العالم للأندية، و4 مرات كأس السوبر الأوروبية، مرة كأس ملك إسبانيا و3 مرات السوبر الإسبانية، وذلك في 9 مواسم مع الفريق.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام تقارير بشأن احتمال اعتزال كروس، بينما ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان ريال مدريد أعلن الأسبوع الماضي استقدام لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 112 مليون دولار ومكافآت أخرى.

ورغم حضور لاعبين شابين موهوبين في الوسط، هما الفرنسيان أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، بقي كروس ركيزة صلبة في تشكيلة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فخاض 30 مباراة في الليغا و12 في دوري الأبطال خلال الموسم المنصرم.

وكان تمديد عقد لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق متوقعا منذ عدة أسابيع، بينما يحاول ريال مدريد الاحتفاظ بلاعب وسطه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش المرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي، الذي ضم هداف ريال السابق الفرنسي كريم بنزيمة عبر نادي اتحاد جدة.