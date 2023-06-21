ويعتبر جيان أفضل هداف في تاريخ منتخب "النجوم السوداء"، حيث سجل 51 هدفا.

وقال خلال مؤتمر صحفي في أكرا، الثلاثاء: "أريد اغتنام هذه الفرصة العظيمة. لحظة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم. لحظة لا يتمناها جميع لاعبي كرة القدم، لكن عندما يبزغ الفجر سيظل هذا الصوت الرقيق يتردد في الأذن. حان الوقت. كان هذا الصوت واضحا في أذني وأنا استسلمت له. حان الوقت".

وأضاف: "حان الوقت لتسليم القميص والحذاء لأنني أعتزل رسميا كرة القدم".

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