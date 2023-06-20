وتشكل ممارسة الرياضة في الطقس الحار جهدا إضافيا على الجسم، حيث يمكن أن تؤدي التمرين أثناء فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية.

ويرى الدكتور مراد الغرايري أخصائي الطب الرياضي في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أن ممارسة الرياضة في الأماكن المكشوفة للشمس خلال فصل الصيف يحتاج إلى اتباع نصائح وتوجيهات دقيقة حتى نتفادى المخاطر التي يمكن ـن تلحق بالجسم، وذلك من خلال:

ارتداء ملابس مناسبة تغطي جميع أنحاء الجسم بالكامل.

ارتداء قبعة رأس للوقاية من الأشعة المباشرة للشمس.

وضع كريم واقي للشمس وتجديده كل 20 دقيقة على الأقل.

التخفيف من شدة التامرين والتركيز على تفاعلات الجسم والأعراض التي قد تظهرعليه أثناء ممارسة الرياضة.

مراقبة نسبة رطوبة الجو لأن الرطوبة تمنع تبخر العرق الذي يفرزه الجسم ، ما يعني تراكمه على سطح البشرة وبالتالي مساهمته في الحدّ من قدرة الجسم على تبريد نفسه.

أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في الصيف

نصح الدكتور الغرايري المهتمين بممارسة الرياضة في المساحات المفتوحة خلال فصل الصيف بضرورة اختيار الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة معتدلة ومناسبة للنشاط البدني، حيث من المستحسن ممارسة الرياضة في الصباح (بين 7 و9 صباحا) ، أو في المساء (من 7 إلى 10 مساء).

وأضاف بأن الساعات الأكثر سخونة خلال النهار تكون عادة بين الساعة 12 و16 وهي الأوقات التي تشكل خطرا على ممارسي الرياضة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس.

الأنشطة الرياضة المفضلة خلال الصيف

رياضة المشي: خاصة على الشاطئ بالسير على الرمال الدافئة والاستمتاع بأجواء البحر الساحرة.

رياضة اليوغا: الجلوس على رمال الشاطئ وممارسة هذه الرياضة التي تمنح الصحة والاسترخاء النفسي.

السباحة: وهي من أكثر الرياضات متعة وأهمية للجسم خصوصا أثناء فصل الصيف عن طريق ممارستها سواء في البحر أو المسبح.

الكرة الشاطئية: وهي من أشهر الألعاب الرياضية في فصل الصيف، حيث تمنح المتعة والفائدة في آن واحد

كرة الماء: وتمارس داخل الماء مع الأصدقاء وسط أجواء ودية ومسلية.

تمارين الماء: aquagym التي تمنح النشاط والطاقة خاصة في بداية اليوم.