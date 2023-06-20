وبعد إعلان مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي، أعلن "ليو" أنه قرر الانتقال إلى الفريق المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، رافضا بذلك "العرض الضخم"، الذي قدمه له الهلال السعودي.

وحسب ما ذكر موقع "سبورتيكو"، المتخصص في الشؤون الرياضية الاقتصادية، فإن ميسي وافق على عقد لمدة عامين ونصف مع إنتر ميامي، مقابل 150 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن هذه القيمة المالية الإجمالية تتضمن راتب "ليو" ومكافأة التوقيع وحصة ملكية في النادي عند اعتزاله.

ويعني ذلك أن النجم الأرجنتيني سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنويا مع ناديه الجديد.

وأشار "سبورتيكو" إلى أنه من المتوقع أن يحصل ميسي كذلك على مداخيل أخرى تهم الرعاة، خاصة من أديداس وأبل وفاناتيكس.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه سيتعين على ميسي الانتظار على الأقل حتى الخامس من شهر يوليو المقبل للانتقال رسميا إلى إنتر ميامي، وهو يوم افتتاح فترة الانتقالات الصيفية في الولايات المتحدة.

وأضاف: "ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد قد يكون يوم 21 يوليو، وذلك أمام كروز أزول لحساب منافسات كأس الدوري".

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاما) الموسمين الأخيرين في سان جرمان الفرنسي، بعد انتقاله في عام 2021 من برشلونة، الذي حمل قميصه معظم مسيرته الكروية.