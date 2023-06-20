وسجّل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً رقماً قياسياً دولياً جديداً لدى الرجال، عندما خاض مباراته الرقم 197 أمام ليشتنشتاين في مارس الماضي.

وقال لاعب النصر السعودي في مؤتمر صحافي في ريكيافيك الاثنين عشية المواجهة مع أيسلندا "لن أتخلى عن المجيء إلى هنا (مع المنتخب البرتغالي) لأنه حلم دائماً".

ونقلت فرانس برس عن "الدون" إن "الوصول إلى 200 مباراة دولية ليس فقط لأي شخص، إنه يظهر مدى حبّي لبلدي وفريقي".

وأحرز رونالدو 4 أهداف في ثلاث مباريات منذ تولّى روبرتو مارتينيس تدريب البرتغال في وقت سابق من العام الحالي، لكنه فشل في هزّ الشباك في الفوز على البوسنة 3-0 الأسبوع الماضي.

وأضاف رونالدو، الهداف الدولي التاريخي لدى الرجال مع 122 هدفاً، أنه "سيكون من الرائع أن أتوّج مباراتي الدولية الرقم 200 بهدف".

وتابع "أنا لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تلاحقني. أنا سعيد لأنها جزء من حافزي للاستمرار على أعلى مستوى مع الفريق".

وأردف رونالدو "إنه شيء لم أعتقد مطلقاً أنني سأحققه".

وأكّد المدرب مارتينيس أن رونالدو سيبدأ أساسياً في مباراة أيسلندا، قائلاً إن "لاعباً بلغ 200 مباراة دولية هو أمر فريد من نوعه"، معتبراً أنه "مصدر فخر لكرة القدم البرتغالية".

ويسعى منتخب البرتغال إلى حجز مقعد له في كأس أوروبا المقبلة في ألمانيا، ويحتل صدارة المجموعة العاشرة بعد تسجيل 13 هدفاً من دون أن تتلقى شباكه أي أهداف في 3 انتصارات متتالية.