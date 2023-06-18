ومنح فيدريكو ديماركو التقدم بهدف لإيطاليا بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة بعد 6 دقائق من البداية، وعزز دافيدي فراتيسي النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة من مدى قريب.

وبدأت هولندا الشوط الثاني بقوة، وأجرت 3 تغييرات هجومية بعد الاستراحة، وسجل ستيفن برجفاين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.

لكن فيدريكو كييزا جعل النتيجة 3-1 لإيطاليا في الدقيقة 73، بعد هجمة مرتدة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة، بعدما سجل جورجينيو فينالدم هدفا ثانيا لهولندا، قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وحافظت إيطاليا على تقدمها، وصمدت أمام ضغط أصحاب الأرض بعدما احتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل الضائع، لتخرج بالانتصار.