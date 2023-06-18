ونشرت شركة نادي الوحدة لكرة القدم بيانا على الحساب الرسمي في تويتر أشارت فيه إلى "إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيستو موسيماني من جنوب إفريقيا، وذلك لقيادة الفريق الأول فنيا".

ورحب مجلس إدارة النادي بموسيماني في النادي الإماراتي الذي يلقب بـ"موطن الأبطال"، مُتمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره.

يذكر أن الوحدة كان قد أنهى الدوري الإماراتي في المركز الثالث الموسم الماضي.

والخميس، أعلن موسيماني بشكل رسمي رحيله عن تدريب أهلي جدة السعودي، بعد أن قاده للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

ونشر موسيماني بيانا عبر تويتر جاء فيه "مع إنهاء علاقتي مع النادي الأهلي السعودي أتطلع إلى تجربة جديدة. أعرب عن بالغ سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة في إعادة الفريق لدوري المحترفين في غضون 8 أشهر. لم نتأهل فقط بل حققنا لقب دوري الدرجة الأولى".

وأضاف: "لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدون اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم. شكرا للدعم المستمر من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كان أفضل حافز. أتمنى للفريق دوام النجاح في مساعيه المقبلة".

وانتقل موسيماني لتدريب الأهلي السعودي بداية الموسم الماضي عقب رحيله عن تدريب النادي الأهلي المصري، الذي حقق معه عددا من البطولات.