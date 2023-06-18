ونقلت الصحيفة البريطانية عن "إل باييس" الإسبانية قولها في تقرير، إن باريس سان جرمان يفضل بيع مبابي لمانشستر يونايتد بدلا من ريال مدريد الذي أبدى اهتمامه بالنجم الفرنسي، شريطة استحواذ قطر على النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيع مبابي أصبح أولوية لبطل الدوري الفرنسي لضمان عدم مغادرة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بدون مقابل، حيث أبلغ ناديه في وقت سابق من الأسبوع الماضي عدم تفعيل بند تمديد تعاقده لموسم جديد.

ولم يتعاقد اليونايتد مع مهاجم مميز هذا الصيف، إذ تخلى عن ضمّ هاري كين، وكذلك الأمر بالنسبة لمهاجم نابولي فيكتور أوسيمين نظرا للتكلفة العالية للصفقة.

جدير بالذكر أن يونايتد فاز هذا الموسم بكأس رابطة الأندية الإنجليزية بقيادة المدرب إريك تن هاغ لكنه أنهى الدوري في المركز الثالث بفارق 14 نقطة خلف غريمه المحلي مانشستر سيتي.