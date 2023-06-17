وقال بيان للمريخ على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة وقطاع المراحل السنية وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام".

وأوضح البيان أن عبد السلام الملقب أيضا بـ"التونسي"، لبى نداء ربه إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".

وكان النشاط الرياضي توقف في السودان منذ بدء الصراع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي.

وسبق لنادي المريخ أن أعلن أن لاعبيه غير السودانيين وجهازه الفني غادروا البلاد إلى مصر، تمهيدا لرحيلهم إلى بلادهم.