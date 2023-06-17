وفيما أعلن السخيري (28 عاما) أنه سيغادر كولن بعد أربعة سنوات قضاها في صفوفه، نشر النادي الألماني، الأسبوع الماضي مقطع فيديو على حسابه في موقع "إنستغرام" تضمن عبارات وداع مؤثرة للاعبه التونسي، إلى جانب أهداف حاسمة للاعب التونسي في الدوري الألماني ودوري المؤتمر الأوروبي.

ووجه نادي كولن، الذي حقق نتائج متميزة منذ انضمام السخيري إليه في 2019، شكره لصاحب الرقم 28، في إشارة إلى تألق الدولي التونسي مع الفريق بالقميص رقم 28 واصفا اللاعب بأنه "واحد من أنشط العناصر حركة على المستطيل الأخضر وأكثرهم عطاء."

أكثر نجوم "البوندسليغا" قطعا للمسافة

انضم السخيري إلى صفوف كولن عام 2019، قادما من مونبلييه الفرنسي، ووقع عقدا لأربع سنوات، يمتد حتى يونيو من العام الجاري وذلك بصفقة قدرها 6 ملايين يورو لكن قيمته التسويقية تضاعفت في الموسم الجاري لتبلغ 13 مليون يورو، حسب المواقع المتخصصة في تقييم اللاعبين وتسويقهم وذلك نظرا للمستوى الباهر الذي أظهره هذا العام.

لعب السخيري في موسمه الأخير مع كولن 32 مباراة في الدوري الألماني الممتاز كان آخرها يوم 27 مايو الماضي والذي انتهى بالخسارة أمام البطل بايرن ميونخ 2 ـ 1، لينهي الفريق سباق الدوري في المركز 11 برصيد 42 نقطة.

أنهى اللاعب التونسي الموسم في صدارة هدافي كولن برصيد 7 أهداف، متفوقا على المهاجمين رغم مركزه كلاعب وسط.

شارك السخيري في 7 مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي ومباراة واحدة ضمن كأس ألمانيا.

حقق لاعب منتخب تونس أرقاما قياسية تفوق بفضلها على كبار النجوم في الملاعب الألمانية إذ احتل المركز الأول كأكثر لاعب قطعا للمسافات في سباق الدوري بمسافة 393.6 كيلومترا، أمام لاعب هرتا برلين لوكاس توزارت بمسافة 388.3 ثم نجم بايرن ميونخ ومنتخب المانشافت جوشوا كيميتش الذي قطع مسافة 385 كيلومترا في إجمالي مبارياته بالبوندسليغا.

وعلى مدار 4 سنوات خاض السخيري 133 مباراة بقميص كولن في كل المسابقات سجل خلالها 20 هدفا.

إلى الليغا الإسبانية أم الكالشيو الإيطالي؟

كشف عدد من المتخصصين في شركات انتقالات اللاعبين ووكلاء نجوم كرة القدم أن السخيري رفض عرضا رسميا من نادي ليون الفرنسي، فيما لا يزال يناقش عرضين من روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني.

وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد المدرب المساعد لمنتخب تونس السابق عادل السليمي أن "المسيرة التي خاضها السخيري مع كولن جديرة بأن تضعه ضمن أفضل لاعبي فريقه في المواسم الأخيرة بل واحدا من أفضل لاعبي الدوري الألماني الممتاز."

وأضاف السليمي الذي أشرف على تدريب السخيري مع نسور قرطاج بين 2020 و2022: "ما حققه السخيري من أرقام سواء في عدد الأهداف أو المباريات التي خاضها الموسم الحالي وعددها 32 مباراة من أصل 34 تؤكد القيمة الفنية والبدنية، وليس غريبا أن يتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لموسم 2022-2023".

ووفق السليمي فإنه "بعد 4 سنوات في كولن أعتقد أن الأوان قد حان للاعب لخوض تجربة أخرى وتحد جديد وأكبر. قدراته تؤهله للعب في أكبر النوادي بإيطاليا، وفي عدة نواد إسبانية. يملك مخزونا كرويا كبيرا وإمكانيات بدنية جيدة، وسيترك فراغا كبيرا في كولن."

وكان الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو قال قال إن نادي روما، بقيادة مدربه الشهير جوزيه مورينيو قدم عرضا مغريا للسخيري في انتظار أن تبلغ المفاوضات أشواطا متقدمة خلال الأسابيع المقبلة وبعد نهاية عقد اللاعب رسميا مع كولن أواخر الشهر الجاري، مضيفا أن هناك اتصالات مع أندية أخرى أبرزها إشبيلية الإسباني.

مسيرة كروية لافتة