ومن بين النجوم الذي تنتهي عقودهم هذا الصيف، اخترنا أبرز 10 لاعبا "سوبر ستار" متاحا بالمجان الصيف المقبل، سيمثلون إضافة قوية لأي ناد يقرر التعاقد معهم.

الألماني إلكاي غوندوغان (32 عاما)

أحد أبرز نجوم مانشستر سيتي وقائد الكتيبة السماوية، متوفر بالمجان، في حال عدم تجديد عقده مع الفريق.

البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاما)

هداف ليفربول يبحث عن مغامرة أخيرة، قد تكون في الدوري الإيطالي، أو في السعودية.

الإسباني دافيد دي خيا (32 عاما)

بسبب تذبذب أدائه في النهايات، تعقدت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وحارس المرمى دي خيا، وقد تكون النهاية رحيل الحارس الإسباني بالمجان إلى خارج إنجلترا.

البلجيكي إيدن هازارد (32 عاما)

المنبوذ البلجيكي انتهى من كابوس ريال مدريد، ولن تكون رحلته المقبلة سهلة، فعليه محو الصورة السيئة التي ظهر بها مع "الملكي".

السلوفاكي ميلان سكرينيار (28 عاما)

المدافع الأكثر استهدافا من كبار أندية أوروبا، يريد إنتر ميلانو التوقيع معه لعقد جديد، وعدم خسارته "بالمجان" هذا الصيف.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (35 عاما)

أحد أساطير الجيل الحالي للأرجنتين، أنهى فترته الناجحة مع يوفنتوس، وسيبحث عن مغامرة جديدة، قد تكون بنسبة كبيرة خارج أوروبا.

الإسباني سيرجيو راموس (37 عاما)

المدافع الأسطوري قد نراه في مغامرة أخيرة بالسعودية، ينهي بها مسيرته الحافلة بالألقاب.

التشيلي أليكسيس سانشيز (34 عاما)

كان أحد أبرز المواهب في قارة أميركا الجنوبية، يبدو أن رحلته اقتربت من النهاية، بعد موسم جيد نسبيا في مارسيليا الفرنسي.

الفرنسي أدريان رابيو (28 عاما)

لاعب وسط منتخب فرنسا يبحث عن مغامرة جديدة بعد وصوله لمفترق طرق أمام فريقه يوفنتوس الإيطالي.

الإيفواري ولفريد زاها (30 عاما)

الجناح الموهوب يبحث عن صفقة مالية مجزية، قد تكون خارج أوروبا، بعد سنواته المتألقة بصفوف كريستال بالاس.