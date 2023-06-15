وقال رومانو في تغريدة له "علم أن نادي الأهلي (السعودي) تقدم بعرض رسمي لرياض محرز".

وأضاف في تغريدته "المفاوضات جارية من طرف اللاعب.. ونادي الاتحاد ليس في سباق للتعاقد مع النجم الجزائري وإنما الأهلي".

وأشار إلى أن نادي مانشستر سيتي سيطالب برسوم من أجل تحرير اللاعب الجزائري من قيوده، مضيفا أن "المحادثات ستتواصل قريبا".

الجدير بالذكر أن عقد رياض محرز مع نادي مانشستر سيتي، بطل الثلاثية، ينتهي في العام 2025.