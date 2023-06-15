يشار إلى أن كومباني يعتبر من أساطير نادي مانشستر سيتي، وكان قائده لفترة طويلة، قبل أن يتقاعد ويتجه للتدريب في بلجيكا أولا، ثم يعود إلى بيرنلي.

ويفتتح سيتي، بطل الثلاثية، الموسم في 11 أغسطس بينما تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 19 مايو 2024.

ويستضيف أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، نوتنغهام فورست.

وفي أول مباراة أما المدرب ماوريتسيو بوكيتينو، مدرب تشلسي الجديد، فيستهل مشواره في المسابقة باستضافة ليفربول.

وتشمل الجولة الافتتاحية مباريات تجمع توتنهام وبرنتفورد، ومانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون واندرارز، كما يلتقي نيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا.

ويلعب شيفيلد يونايتد العائد للدوري الممتاز مع كريستال بالاس فيما يتواجه لوتون تاون، الصاعد للأضواء لأول مرة منذ 1995، مع برايتون أند هوف ألبيون.