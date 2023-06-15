ويتقدم ريال مدريد على منافسه برشلونة بعدد متابعين 363 مليون متابع موزعين على تويتر وانستغرام وفيسبوك وتيك توك.

وفي المركز الثاني برشلونة بعدد متابعين وصل 342 مليون متابع موزعين على المنصات ذاتها.

أما المركز الثالث فكان من نصيب مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 206 ملايين متابع، وخلفه باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين وصل 187 مليون متابع، وفي المركز الخامس كان يوفنتوس الإيطالي بـ 144 مليون متابع.

وحل الأهلي المصري في المركز الـ17 بين فرق العالم بعدد متابعين بلغ 44.8 مليون متابع، وحل النصر السعودي في المركز التاسع عشر بـ 32.2 مليون متابع.